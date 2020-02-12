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Факты / Украина

ЕС не будет снимать санкции с РФ без прогресса в выполнении Минска – еврокомиссар

Пока не будет прогресса в выполнении Россией Минских соглашений, Европейский Союз не будет пересматривать санкции.

Об этом сообщил европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

Он отметил, что решения о санкциях против РФ принимаются всеми государствами-членами. Сейчас все страны-участники ЕС согласны с существующей санкционной политикой.

– Очень важно сохранять линию, которой мы придерживались: если нет прогресса в минском процессе, не может быть изменений в нашей политике санкций. Это – принципиальная черта. И, конечно, это тема, за которой мы постоянно наблюдаем. Но пока не будет прогресса, не будет никаких изменений с нашей стороны, – заверил он.

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Еврокомиссар также напомнил, что санкции ЕС против России направлены на то, чтобы поддержать Украину и быть солидарной с ней.

Ранее Факты ICTV писали, что США могут ввести санкции против Северного потока-2.

Источник: Интерфакс-Украина

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