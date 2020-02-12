ЕС не будет снимать санкции с РФ без прогресса в выполнении Минска – еврокомиссар

Пока не будет прогресса в выполнении Россией Минских соглашений, Европейский Союз не будет пересматривать санкции.
Об этом сообщил европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.
Он отметил, что решения о санкциях против РФ принимаются всеми государствами-членами. Сейчас все страны-участники ЕС согласны с существующей санкционной политикой.
– Очень важно сохранять линию, которой мы придерживались: если нет прогресса в минском процессе, не может быть изменений в нашей политике санкций. Это – принципиальная черта. И, конечно, это тема, за которой мы постоянно наблюдаем. Но пока не будет прогресса, не будет никаких изменений с нашей стороны, – заверил он.
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Еврокомиссар также напомнил, что санкции ЕС против России направлены на то, чтобы поддержать Украину и быть солидарной с ней.
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