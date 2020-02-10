За суд над украинцами в Крыму будут накладывать санкции – Минветеранив

Министерство ветеранов инициирует введение санкций против силовиков, которые устраивали суды только над украинскими гражданами в Крыму и незаконно задерживали украинских моряков в Керченском проливе.

Совместно с Крымской правозащитной группой ведомство подготовило проект распоряжения о санкциях против нескольких десятков человек.

– Собрано достаточно доказательств против так называемых следователей, прокуроров и судей, которые устраивали политически мотивированные преследования, судилища над украинскими гражданами в Крыму, – говорится в сообщении.

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Проект направлен на утверждение в профильным органам власти. После его согласования, проект распоряжения будет вынесен на рассмотрение правительства, а в случае утверждения станет основанием для принятия СНБО решение о применении санкций.

К слову, государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что США сохранят санкции против России до полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.