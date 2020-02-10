PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

За суд над украинцами в Крыму будут накладывать санкции – Минветеранив

Министерство ветеранов инициирует введение санкций против силовиков, которые устраивали суды только над украинскими гражданами в Крыму и незаконно задерживали украинских моряков в Керченском проливе.

Совместно с Крымской правозащитной группой ведомство подготовило проект распоряжения о санкциях против нескольких десятков человек.

– Собрано достаточно доказательств против так называемых следователей, прокуроров и судей, которые устраивали политически мотивированные преследования, судилища над украинскими гражданами в Крыму, – говорится в сообщении.

Читайте: США опасаются вводить антироссийские санкции – Bloomberg

Проект направлен на утверждение в профильным органам власти. После его согласования, проект распоряжения будет вынесен на рассмотрение правительства, а в случае утверждения станет основанием для принятия СНБО решение о применении санкций.

К слову, государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что США сохранят санкции против России до полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Источник: Кабмин

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка