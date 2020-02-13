Против новых правил регистрации ГБО выступают СТО с некачественным оборудованием

Новые правила регистрации газобаллонного оборудования в перспективе спасут немало жизней и повысят безопасность эксплуатации транспорта. Такое мнение высказал известный журналист Сергей Иванов в своем блоге Конец эпохи газовых пиратов на Цензор.Нет.

– Как известно, с 20 декабря 2019 года станции технического обслуживания (СТО) потеряли право выдавать акты технической экспертизы газобаллонного оборудования, позволяющие вносить изменения в техпаспорт в сервисном центре МВД.

По новым правилам, экспертиза ГБО проводится в специально оборудованных лабораториях с помощью квалифицированного персонала, не связанного с учредителем ГБО. Вместо актов технической экспертизы от СТО водители теперь будут получать сертификат соответствия техническим нормам от органов оценки соответствия (на основе прокола экспертизы от лаборатории ГБО).

Это структуры, которые прошли тщательную проверку оборудования и квалификации персонала и получили аккредитацию от Национального агентства по аккредитации Украины, – пишет Сергей Иванов.

По словам журналиста, ранее отсутствовал всякий контроль за тем, что устанавливают на СТО под видом ГБО.

– Очень часто в целях экономии на СТО используют просроченные газовые баллоны, устаревшее оборудование, дешевые клапаны и шланги, которые пропускают газ в салон. Ранее СТО сами ставили ГБО и сами продавали водителям за 230-500 грн акт технической экспертизы (форма 5), поэтому проблем с переоформлением техпаспорта не возникало, – пишет журналист.

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По мнению Сергея Иванова, отменить новые правила регистрации ГБО требуют бенефициары старой коррупционной схемы, в частности, СТО. Ведь законодательство о защите прав потребителей обязывает провести переустановки бесплатно.

– Как только новые правила вступили в силу, вдруг начала бурную деятельность некая Украинская газомоторная ассоциация, которая требует вернуть старую систему оценки ГБО. На сайте УГА указано, что она состоит из владельцев СТО, импортеров и дистрибьюторов ГБО.

То есть открыто заинтересованные лица требуют от государства, чтобы им и дальше позволяли устанавливать оборудование неконтролируемого качества, самым себя оценивать и зарабатывать на этом деньги. И все это – в условиях полной безнаказанности за выход из строя своего оборудования и потенциальной угрозы жизни людей – возмущается журналист.

По его словам, чтобы сохранить старую систему УГА прибегает к манипуляциям на кошельках водителей.

– Главный аргумент “гаражников” – 2300 грн гораздо больше, чем 230. Мне кажется, это довольно примитивная манипуляция, и вот почему. 230-500 грн мы платили за бумажку от СТО, которая до 20 декабря 2019 года помогала вносить изменения в техпаспорта. Эти деньги шли в карман владельцам СТО и тем, кто выдавал свидетельство о согласовании конструкции транспортного средства и продавал им бланки актов технической экспертизы. На самом деле они не давали никакой гарантии, что ГБО действительно установлено правильно, – отметил Сергей Иванов.

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