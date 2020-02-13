Проти нових правил реєстрації ГБО виступають СТО з неякісним обладнанням

Нові правила реєстрації газобалонного обладнання в перспективі врятують чимало життів та підвищать безпеку експлуатації транспорту. Таку думку висловив відомий журналіст Сергій Іванов у своєму блозі Кінець епохи газових піратів на Цензор.Нет.

– Як відомо, з 20 грудня 2019 року станції технічного обслуговування (СТО) втратили право видавати акти технічної експертизи газобалонного обладнання, які дозволяли вносити зміни до техпаспорта у сервісному центрі МВС.

За новими правилами, експертиза ГБО проводиться у спеціально обладнаних лабораторіях за допомогою кваліфікованого персоналу, не пов’язаного з установником ГБО. Замість актів технічної експертизи від СТО водії тепер отримуватимуть сертифікат відповідності технічним нормам від органів оцінки відповідності (на основі проколу експертизи від лабораторії ГБО).

Це структури, які пройшли ретельну перевірку обладнання та кваліфікації персоналу та отримали акредитацію від Національного агентства з акредитації України, – пише Сергій Іванов.

За словами журналіста, раніше був відсутній будь-який контроль за тим, що встановлюють на СТО під виглядом ГБО.

– Дуже часто з метою економії на СТО використовують прострочені газові балони, застаріле обладнання, дешеві клапани та шланги, які пропускають газ в салон. Раніше СТО самі ставили ГБО і самі ж продавали водіям за 230-500 грн акт технічної експертизи (форма 5), тому проблем з переоформленням техпаспорту не виникало, – пише журналіст.

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На думку Сергія Іванова, скасувати нові правила реєстрації ГБО вимагають бенефіціари старої корупційної схеми, зокрема, СТО. Адже законодавство про захист прав споживачів зобов’язує провести переустановлення безкоштовно.

– Щойно нові правила набули чинності, раптом розпочала бурхливу діяльність така собі Українська газомоторна асоціація, яка вимагає повернути стару систему оцінки ГБО. На сайті УГА зазначено, що вона складається власників СТО, імпортерів та дистриб’юторів ГБО.

Тобто неприховано зацікавлені особи вимагають від держави, щоб їм і далі дозволяли встановлювати обладнання неконтрольованої якості, самим себе оцінювати і заробляти на цьому гроші. І все це – за умов повної безкарності за вихід з ладу свого обладнання та потенційної загрози життю людей – обурюється журналіст.

За його словами, щоб зберегти стару систему УГА вдається до маніпуляцій на гаманцях водіїв.

– Головний аргумент “гаражників” – 2 300 грн набагато більше, ніж 230. Мені здається, це доволі примітивна маніпуляція, і ось чому. 230-500 грн ми сплачували за папірець від СТО, який до 20 грудня 2019 року допомагав вносити зміни до техпаспорту. Ці гроші йшли в кишеню власникам СТО і тим, хто видавав їм свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу та продавав їм бланки актів технічної експертизи. Насправді вони не давали жодної гарантії, що ГБО дійсно встановлене правильно, – зазначив Сергій Іванов.

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