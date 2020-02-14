На STEM is FEM выступят министр образования и посол ФРГ – Токарев

В эти выходные в Киеве состоится образовательный модуль проекта STEM is FEM по теме энергетика и экология.

Инициатор проекта, инвестор и IT-бизнесмен Сергей Токарев рассказывает, что на открытии модуля перед участницами проекта – старшеклассницами со всей Украины – выступят министр образования и науки Украины Анна Новосад, чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, заместитель главы представительства ЮНИСЕФ в Украине Лора Билл, заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ирина Ставчук и другие.

– Проект STEM is FEM популяризирует STEM-специальности среди украинских девушек. Благодаря погружению в различные технологические отрасли мы пытаемся привлечь внимание завтрашних абитуриенток к образованию в технологических сферах. В прошлом году мы уже провели два модуля: первый посвящен биотехнологиям, второй – IT. Тематикой для третьего модуля мы выбрали энергетическую сферу и экологию, потому что это одни из самых перспективных и технологичных отраслей современности, – говорит Сергей Токарев.

Кроме выступлений чиновников на открытии девушек ожидают экскурсии в украинский гидрометеорологический институт и центральную диспетчерскую службу Киевских электросетей, образовательные лекции, и общение с женщинами, которые работают в сфере украинской энергетики.

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– Настало время, когда экология и энергетика рассматриваются комплексно, ведь генерация энергии с использованием угля несет прямое негативное влияние на качество воздуха, а также провоцирует изменения климата. Учитывая недавно анонсированную политику ЕС зеленое соглашение, генерация энергии должна уменьшить выбросы парниковых газов до 75%, поэтому развитие технологий чистых источников энергии – приоритет глобальных энергетических и экологических тенденций. В украинском экологическом и энергетическом секторе следующего поколения я бы хотела увидеть безотходное производство, развитие циркулярной экономики, генерацию электрической энергии без ущерба для окружающей среды, чтобы почва, вода и воздух оставались чистыми и доступными для каждого жителя планеты, – рассказывает об актуальности темы директор европейско-украинского Энергетического агентства Александра Гуменюк.

Для участия в модуле школьницы прошли онлайн-тестирование на сайте проекта. На образовательный модуль в Киев пригласили 30 лучших участниц со всей Украины. Также на модуле будет конкурсная часть, главный приз которой – участие в Yale International Alliance Conference on Global Citizenship в Риме (Италия), организованной Йельским университетом.