Сергей Токарев: цель STEM is FEM – достигнуть гендерного баланса в энергетике и технологиях

В феврале 2020 года в Киеве пройдет третий образовательный модуль благотворительного проекта STEM is FEM для украинских школьниц. Инициатором проекта является IT-бизнесмен и инвестор Сергей Токарев. По его словам, суть STEM is FEM заключается в популяризации технологических профессий среди девушек и достижении процентного равенства между женщинами и мужчинами на специальностях, связанных с наукой, технологиями, математикой и инженерией.

Тематика третьего модуля будет посвящена энергетике и экологии. Организаторы считают, что эти темы не только чрезвычайно важны для Украины, но и будут интересны участницам проекта.

Вопросы энергетического сектора и сохранения окружающей среды сегодня находятся на подъеме во всем мире. С каждым днем они привлекают все больше людей и специалистов. Глобальное потепление заставляет страны пересматривать подходы ко всей энергетической отрасли, искать более технологичные и менее вредоносные решения. При этом, отрасль до сих пор считается мужской и характеризуется очень серьезным гендерным разрывом. Статистика показывает, что в украинской энергетике работает менее 30% женщин. В Норвегии, которая наиболее близка к паритету, этот показатель составляет 38%, – рассказывает Сергей Токарев.

Сергей Токарев отмечает, что еще хуже в украинской энергетике обстоят дела с количеством женщин на руководящих постах: больше 80% руководящих позиций занимают мужчины.

Международные исследования показывают, что основными проблемами на пути к гендерному паритету в отрасли являются нехватка специализированных подходов в практике найма, отсутствие ярко-выраженных гендерных целей у энергетических компаний, стереотипные социально-культурные нормы и непопулярность профильных специальностей среди женщин.

Цель STEM is FEM – приблизиться к решению двух последних вопросов: развеять стереотипы и показать девушкам, что энергетическая сфера открывает для них множество карьерных перспектив и обеспечивает всестороннее развитие. Чтобы достичь этой цели, мы познакомим участниц проекта с успешными женщинами из отрасли энергетики, покажем и расскажем, как работают предприятия сектора в Украине и мире, продемонстрируем актуальность технологических специальностей, – говорит Сергей Токарев.

По словам организаторов, каждый модуль проекта состоит из трех частей – онлайн-конкурс, который определяет список участниц, двухдневный тематический модуль в Киеве, включающий в себя лекции, беседы с мотивирующими спикерами, экскурсии и полное погружение в тематику модуля.

Третья часть – конкурс, главным призом которого является участие в крупных международных событиях профильной направленности, а также бесплатный доступ к различным обучающим курсам и тренингам.

Проект STEM is FEM стартовал в сентябре 2019 года. За это время организаторы провели два модуля: по биотехнологиям и IT. Победительница первого уже побывала на конференции Women in Tech Perspectywy в Польше, победительница второго отправится на Webit Festival Europe в Испанию. Главным призом энергетического модуля станет поездка на Yale International Alliance Conference on Global Citizenship в Рим.

Эту конференцию организовывает Йельский университет, среди выпускников которого были президенты США, обладатели Оскара и Нобелевские лауреаты. В Риме представители со всего мира обсудят вопрос гражданства мира и темы, которые возникают в связи с глобализацией общества, – рассказывает инициатор STEM is FEM.

Проект является благотворительным и в нем совершенно бесплатно могут принять участие школьницы со всей Украины. По словам организаторов, модули проходят каждые два месяца, а за обновлением информации можно следить на сайте STEM is FEM.

