На STEM is FEM виступлять міністр освіти і посол ФРН – Токарєв

Цими вихідними у Києві відбудеться освітній модуль проєкту STEM is FEM на тему енергетики та екології.

Ініціатор проєкту, інвестор та IT-бізнесмен Сергій Токарєв розповідає, що на відкритті модулю перед учасницями проєкту – старшокласницями з усієї України – виступатимуть міністр освіти і науки України Ганна Новосад, надзвичайний і повноважний посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен, заступниця голови представництва ЮНІСЕФ в Україні Лора Білл, заступниця міністра енергетики та захисту довкілля України Ірина Ставчук та інші.

– Проект STEM is FEM популяризує STEM-спеціальності серед українських дівчат. Завдяки зануренню у різні технологічні галузі ми намагаємося привернути увагу завтрашніх абітурієнток до освіти у технологічних сферах. Того року ми вже провели два модулі: перший присвячений біотехнологіям, другий – IT. Тематиками для третього модуля ми обрали енергетичну сферу та екологію, бо це одні з найперспективніших і найтехнологічних галузей сучасності, – говорить Сергій Токарєв.

Окрім виступів високопосадовців на відкритті дівчат очікують екскурсії до установ, задіяних в екологічній та енергетичній сферах – українського гідрометеорологічного інституту та центральної диспетчерської служби Київські електромережі, освітні лекції, та спілкування із жінками, які вже працюють у галузі.

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– Настав час, коли екологія та енергетика розглядаються комплексно, адже генерація енергії з використанням вугілля несе прямий негативний вплив на якість повітря, а також провокує зміни клімату. Враховуючи нещодавно анонсовану політику ЄС зелена угода, генерація енергії має зменшити викиди парникових газів в районі 75%, тож розвиток технологій чистих джерел енергії – пріоритет глобальних енергетичних та екологічних тенденцій. В українському екологічному та енергетичному секторі наступного покоління я б хотіла побачити безвідходне виробництво, розвиток циркулярної економіки, генерацію електричної енергії без шкоди для навколишнього середовища, щоб ґрунт, вода і повітря залишались чистими та доступними для кожного мешканця планети, – розповідає про актуальність теми директор європейсько-українського Енергетичного агентства Олександра Гуменюк.

Для участі у модулі школярок відбирали онлайн-тестуванням, на освітній модуль до Києва запросили 30 найкращих учасниць з усієї України. Також на модулі буде конкурсна частина, головний приз якої – участь у Yale International Alliance Conference on Global Citizenship у Римі (Італія), організованій Єльським університетом.