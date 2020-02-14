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Факты / Украина / Политика

ОП подает в суд на журналистов из-за сюжета о Зеленском и Патрушеве

Офіс президента України подає до суду на журналістів програми Схеми через оприлюднені матеріали про можливу зустріч Володимира Зеленського з секретарем Радбезу Росії Миколою Патрушевим в Омані.

В ведомстве заявили, что материалы Схем они расценивают как откровенную манипуляцию общественным мнением.

– Когда такую манипуляцию осуществляют в социальных сетях анонимные аккаунты в рамках информационных операций агрессора против Украины, это еще можно объяснить логикой гибридной войны. Но когда так же поступают украинские журналисты – это выходит за пределы представлений о свободной журналистике как таковой.

Офис президента Украины ждет от программы Схемы опровержения сведений, не соответствующих действительности, и предположений, сделанных на их основе, – отмечают в ОП.

Читайте: Предположение, а не факты: ОП о “встрече” Зеленского с Патрушевым в Омане

ОП обращается в суд с иском об опровержении недостоверной информации.

Напомним, 5 января 2020 Владимир Зеленский приехал с семьей в Оман, где у него было несколько встреч на высшем уровне.

Источник: Офис президента

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