PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

ОП подає в суд на журналістів через сюжет про Зеленського і Патрушева

Офіс президента України подає до суду на журналістів програми Схеми через оприлюднені матеріали про можливу зустріч Володимира Зеленського з секретарем Радбезу Росії Миколою Патрушевим в Омані.

У відомстві заявили, що матеріали Схем вони розцінюють як відверту маніпуляцію громадською думкою.

– Коли таку маніпуляцію здійснюють у соціальних мережах анонімні акаунти в рамках інформаційних операцій агресора проти України, це ще можна пояснити логікою гібридної війни. Але коли так само вчиняють українські журналісти – це виходить за межі уявлень про вільну журналістику як таку.

Офіс президента України чекає від програми Схеми спростування відомостей, що не відповідають дійсності, та припущень, зроблених на їхній основі, – наголошують в ОП.

Читайте: Припущення, а не факти: ОП про “зустріч” Зеленського з Патрушевим в Омані

ОП звертається до суду з позовом про спростування недостовірної інформації.

Нагадаємо, 5 січня 2020 року Володимир Зеленський приїхав з родиною в Оман, де у нього було кілька зустрічей на найвищому рівні.

Джерело: Офіс президента

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка