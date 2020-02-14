ОП подає в суд на журналістів через сюжет про Зеленського і Патрушева

Офіс президента України подає до суду на журналістів програми Схеми через оприлюднені матеріали про можливу зустріч Володимира Зеленського з секретарем Радбезу Росії Миколою Патрушевим в Омані.

У відомстві заявили, що матеріали Схем вони розцінюють як відверту маніпуляцію громадською думкою.

– Коли таку маніпуляцію здійснюють у соціальних мережах анонімні акаунти в рамках інформаційних операцій агресора проти України, це ще можна пояснити логікою гібридної війни. Але коли так само вчиняють українські журналісти – це виходить за межі уявлень про вільну журналістику як таку. Офіс президента України чекає від програми Схеми спростування відомостей, що не відповідають дійсності, та припущень, зроблених на їхній основі, – наголошують в ОП.

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ОП звертається до суду з позовом про спростування недостовірної інформації.

Нагадаємо, 5 січня 2020 року Володимир Зеленський приїхав з родиною в Оман, де у нього було кілька зустрічей на найвищому рівні.