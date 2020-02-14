Предположение, а не факты: ОП о “встрече” Зеленского с Патрушевым в Омане

Вечером 13 февраля 2020 журналисты Схем опубликовали выпуск по поводу поездки президента Украины в Оман и истории его возвращения в Украину.

По данным журналистов, тот же самолет, которым президент Украины Владимир Зеленский вернулся из Омана в Киев, перед тем прилетел в Маскат из Москвы, и на нем в Оман прибыл секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

После обнародования этих материалов глава Офиса президента Андрей Ермак раскритиковал представленную информацию, потому что она базируется на предположениях, а не фактах.

– Где свидетельства конкретных людей? Где объективные данные? Услышали зрители хоть что-то кроме фразы по свидетельству наших источников? Мы стремимся к диалогу и готовы комментировать факты. Основная проблема сюжета Схем в том, что комментировать там нечего. Это все – ложь от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждение, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения.

В Офисе президента заявили, что материалы Схем они расценивают как откровенную манипуляцию общественным мнением.

– Когда такую манипуляцию осуществляют в социальных сетях анонимные аккаунты в рамках информационных операций агрессора против Украины, это еще можно объяснить логикой гибридной войны. Но когда так же поступают украинские журналисты – это выходит за пределы представлений о свободной журналистике как таковой. Офис президента Украины ждет от программы Схемы опровержения сведений, не соответствующих действительности, и предположений, сделанных на их основе, – отмечают в ОП.

ОП обращается в суд с иском об опровержении недостоверной информации.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель подчеркнула, что журналисты программы Схемы: коррупция в деталях в своем расследовании сопоставили несопоставимы факты.

– Сложно и сопоставить эти несовместимые факты, придя к выводу, что президент договаривался за спинами общества с российским чиновником, – написала Мендель.

В комментариях под своим сообщением пресс-секретарь добавила, что поездка Зеленского в Оман никогда не называлась официальным визитом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация по расследованию Схем относительно поездки секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Оман и встреча там с Владимиром Зеленским не соответствует действительности.

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В ответ на запрос от депутата Евросолидарности Алексея Гончаренко, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции отметило, что начало проверку незадекларированной поездки президента Зеленского в Оман.

Напомним, 5 января 2020 Владимир Зеленский приехал с семьей в Оман, где у него было несколько встреч на высшем уровне.

Источник: Андрей Ермак, Юлия Мендель, Алексей Гончаренко, Схемы, ОП.