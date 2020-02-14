Припущення, а не факти: ОП про “зустріч” Зеленського з Патрушевим в Омані

Увечері 13 лютого 2020 року журналісти Схем опублікували випуск щодо поїздки президента України в Оман та історії його повернення в Україну.

За даними журналістів, той же літак, яким президент України Володимир Зеленський повернувся з Оману в Київ, перед тим прилетів в Маскат з Москви, і на ньому в Оман прибув секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев.

Після оприлюднення цих матеріалів глава Офісу президента Андрій Єрмак прокритикував подану інформацію, бо вона базується на припущеннях, а не фактах.

– Де свідчення конкретних людей? Де об’єктивні дані? Чи почули глядачі хоч щось окрім фрази за свідченням наших джерел? Ми прагнемо діалогу, і готові коментувати факти. Основна проблема сюжету Схем в тому, що коментувати там нічого. Це все – неправда від початку і до кінця, і немає жодного об‘єктивного твердження, яке могло б стати реальним, грунтовним предметом для обговорення.

В Офісі президента заявили, що матеріали Схем вони розцінюють як відверту маніпуляцію громадською думкою.

– Коли таку маніпуляцію здійснюють у соціальних мережах анонімні акаунти в рамках інформаційних операцій агресора проти України, це ще можна пояснити логікою гібридної війни. Але коли так само вчиняють українські журналісти – це виходить за межі уявлень про вільну журналістику як таку. Офіс президента України чекає від програми Схеми спростування відомостей, що не відповідають дійсності, та припущень, зроблених на їхній основі, – наголошують в ОП.

ОП звертається до суду з позовом про спростування недостовірної інформації.

Прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель наголосила, що журналісти програми Схеми: корупція в деталях у своєму розслідуванні зіставили непорівнянні факти.

– Складно і зіставити ці несумісні факти, прийшовши до висновку, що президент домовлявся за спинами суспільства з російським чиновником, – написала Мендель.

В коментарях під своїм дописом прес-секретар додала, що поїздка Зеленського в Оман ніколи не називалася офіційним візитом.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що інформація з розслідування Схем щодо поїздки секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева в Оман і зустріч там з Володимиром Зеленським не відповідає дійсності.

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У відповідь на запит від депутата Євросолідарності Олексія Гончаренка, Національне агенство з питань запобігання корупції зазначило, що розпочало перевірку щодо незадекларованої поїздки президента Зеленського в Оман.

Нагадаємо, 5 січня 2020 року Володимир Зеленський приїхав з родиною в Оман, де у нього було кілька зустрічей на найвищому рівні.

Джерело: Андрій Єрмак, Юлія Мендель, Олексій Гончаренко, Схеми, ОП.