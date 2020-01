Владимир Зеленский выразил свои соболезнования в связи со смертью султана Омана Кабуса бен Саида аль-Саида.

Султан Кабус бен Саид аль-Саид правил страной 50 лет, однако последние месяцы фактически руководил государством за тяжелой болезни.

Saddened to learn of the death of a modern visionary and extraordinary statesman, Sultan of Oman Qaboos bin Said Al Said. The epoch of the rise and prosperity of the state is his lasting legacy. Sincere condolences to the Sultan’s family and the people of Oman.

