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Факты / Украина / Общество

В Киеве заработал сервис єМалятко: какие услуги доступны

В Киеве презентовали сервис єМалятко, благодаря которому родители будут тратить 20 минут вместо двух недель на 10 государственных услуг, связанных рождением ребенка.

Отныне, заполнив одно заявление, можно:

  • зарегистрировать рождение ребенка;
  • зарегистрировать место проживания ребенка;
  • получить помощь при рождении ребенка;
  • зарегистрировать ребенка в электронной системе здравоохранения;
  • зарегистрировать новорожденного в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов;
  • получить удостоверение родителей из многодетной семьи;
  • определить происхождение ребенка, родители которого не состоят в браке;
  • определить принадлежность ребенка к гражданству Украины;
  • присвоить ребенку уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре;
  • назначить пособие (в многодетных семьях).

К слову, ранее для оформления документов, связанных с рождением ребенка, нужно было подать 37 документов.

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Сейчас єМалятко уже работает в 14 родильных домах Киева, Харькове, Луцке, Виннице и Кривом Роге, а вскоре заработает онлайн на портале Дія. На очереди еще семь городов, которые присоединятся к проекту в течение этого месяца.

Ранее Факты ICTV писали, как оформить биометрический паспорт малышу.

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