В Киеве заработал сервис єМалятко: какие услуги доступны

В Киеве презентовали сервис єМалятко, благодаря которому родители будут тратить 20 минут вместо двух недель на 10 государственных услуг, связанных рождением ребенка.

Отныне, заполнив одно заявление, можно:

зарегистрировать рождение ребенка;

зарегистрировать место проживания ребенка;

получить помощь при рождении ребенка;

зарегистрировать ребенка в электронной системе здравоохранения;

зарегистрировать новорожденного в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов;

получить удостоверение родителей из многодетной семьи;

определить происхождение ребенка, родители которого не состоят в браке;

определить принадлежность ребенка к гражданству Украины;

присвоить ребенку уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре;

назначить пособие (в многодетных семьях).

К слову, ранее для оформления документов, связанных с рождением ребенка, нужно было подать 37 документов.

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Сейчас єМалятко уже работает в 14 родильных домах Киева, Харькове, Луцке, Виннице и Кривом Роге, а вскоре заработает онлайн на портале Дія. На очереди еще семь городов, которые присоединятся к проекту в течение этого месяца.

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