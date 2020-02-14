В Киеве заработал сервис єМалятко: какие услуги доступны

В Киеве презентовали сервис єМалятко, благодаря которому родители будут тратить 20 минут вместо двух недель на 10 государственных услуг, связанных рождением ребенка.
Отныне, заполнив одно заявление, можно:
- зарегистрировать рождение ребенка;
- зарегистрировать место проживания ребенка;
- получить помощь при рождении ребенка;
- зарегистрировать ребенка в электронной системе здравоохранения;
- зарегистрировать новорожденного в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов;
- получить удостоверение родителей из многодетной семьи;
- определить происхождение ребенка, родители которого не состоят в браке;
- определить принадлежность ребенка к гражданству Украины;
- присвоить ребенку уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре;
- назначить пособие (в многодетных семьях).
К слову, ранее для оформления документов, связанных с рождением ребенка, нужно было подать 37 документов.
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Сейчас єМалятко уже работает в 14 родильных домах Киева, Харькове, Луцке, Виннице и Кривом Роге, а вскоре заработает онлайн на портале Дія. На очереди еще семь городов, которые присоединятся к проекту в течение этого месяца.
Ранее Факты ICTV писали, как оформить биометрический паспорт малышу.