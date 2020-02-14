У Києві запрацював сервіс єМалятко: які послуги доступні

У Києві презентували сервіс єМалятко, завдяки якому батьки витрачатимуть 20 хвилин замість двох тижнів на 10 державних послуг, пов’язаних з народженням дитини.
Відтепер, заповнивши одну заяву, можна:
- зареєструвати народження дитини;
- зареєструвати місце проживання дитини;
- отримати допомогу за народження дитини;
- зареєструвати дитину в електронній системі охорони здоров’я;
- зареєструвати новонародженого в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
- отримати посвідчення батьків з багатодітної сім’ї;
- визначити походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі;
- визначити приналежність дитини до громадянства України;
- присвоїти дитині унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
- призначити допомогу (у багатодітних сім’ях).
До слова, раніше для оформлення документів, пов’язаних з народженням дитини, потрібно було подати 37 документів.
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Наразі єМалятко вже працює у 14 пологових будинках Києва, Харкові, Луцьку, Вінниці та Кривому Розі, а незабаром запрацює онлайн на порталі Дія. На черзі ще сім міст, що приєднаються до проекту протягом цього місяця.
Раніше Факти ICTV писали, як оформити біометричний паспорт малюку.