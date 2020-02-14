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Факти / Україна / Суспільство

У Києві запрацював сервіс єМалятко: які послуги доступні

У Києві презентували сервіс єМалятко, завдяки якому батьки витрачатимуть 20 хвилин замість двох тижнів на 10 державних послуг, пов’язаних з народженням дитини.

Відтепер, заповнивши одну заяву, можна:

  • зареєструвати народження дитини;
  • зареєструвати місце проживання дитини;
  • отримати допомогу за народження дитини;
  • зареєструвати дитину в електронній системі охорони здоров’я;
  • зареєструвати новонародженого в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
  • отримати посвідчення батьків з багатодітної сім’ї;
  • визначити походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі;
  • визначити приналежність дитини до громадянства України;
  • присвоїти дитині унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
  • призначити допомогу (у багатодітних сім’ях).

До слова, раніше для оформлення документів, пов’язаних з народженням дитини, потрібно було подати 37 документів.

Читайте: Гончарук: У 10 містах до кінця січня працюватиме сервіс єМалятко

Наразі єМалятко вже працює у 14 пологових будинках Києва, Харкові, Луцьку, Вінниці та Кривому Розі, а незабаром запрацює онлайн на порталі Дія. На черзі ще сім міст, що приєднаються до проекту протягом цього місяця.

Раніше Факти ICTV писали, як оформити біометричний паспорт малюку.

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