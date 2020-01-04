Гончарук: В 10 городах до конца января будет работать сервис єМалятко

Сервис єМалятко на сайте Дія позволит быстро получить несколько услуг, которые касаются рождения ребенка.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что в Харьковском городском перинатальном центре протестировали сервис єМалятко, благодаря которому родители новорожденного получили шесть услуг по одному заявлению.

До конца января сервис должен начать работу в еще 10 городах Украины:

Киеве;

Днепре;

Одессе;

Запорожье;

Ровно;

Кривом Роге;

Львове;

Луцке;

Виннице;

Мариуполе.

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Сервис єМалятко создан для того, чтобы родители не тратили время на заполнение множества форм и хождение по кабинетам.

Вместо этого на портале Дія они смогут заполнить одно заявление, чтобы:

зарегистрировать рождение ребенка;

зарегистрировать место проживание ребенка;

получить помощь при рождении ребенка;

зарегистрировать ребенка в электронной системе здравоохранения;

зарегистрировать новорожденного в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов;

получить удостоверения родителей из многодетной семьи;

определить происхождение ребенка, родители которого не находятся в браке;

определить принадлежность ребенка к гражданству Украины;

присвоить ребенку уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре;

назначить пособие (в многодетных семьях).

– Это совершенно уникальная история для Украины. Родители с момента рождения ребенка будут тратить больше времени на его воспитание вместо длительного оформления различных пакетов документов, – подытожил Гончарук.

К слову, в декабре 2019 года в Украине начал работать Электронный кабинет застройщика.

Источник: Алексей Гончарук