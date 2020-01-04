Гончарук: В 10 городах до конца января будет работать сервис єМалятко

Сервис єМалятко на сайте Дія позволит быстро получить несколько услуг, которые касаются рождения ребенка.
Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что в Харьковском городском перинатальном центре протестировали сервис єМалятко, благодаря которому родители новорожденного получили шесть услуг по одному заявлению.
До конца января сервис должен начать работу в еще 10 городах Украины:
- Киеве;
- Днепре;
- Одессе;
- Запорожье;
- Ровно;
- Кривом Роге;
- Львове;
- Луцке;
- Виннице;
- Мариуполе.
Читайте: ЦПАУ переиминуют в центры Дія – как это будет работать
Сервис єМалятко создан для того, чтобы родители не тратили время на заполнение множества форм и хождение по кабинетам.
Вместо этого на портале Дія они смогут заполнить одно заявление, чтобы:
- зарегистрировать рождение ребенка;
- зарегистрировать место проживание ребенка;
- получить помощь при рождении ребенка;
- зарегистрировать ребенка в электронной системе здравоохранения;
- зарегистрировать новорожденного в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов;
- получить удостоверения родителей из многодетной семьи;
- определить происхождение ребенка, родители которого не находятся в браке;
- определить принадлежность ребенка к гражданству Украины;
- присвоить ребенку уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре;
- назначить пособие (в многодетных семьях).
– Это совершенно уникальная история для Украины. Родители с момента рождения ребенка будут тратить больше времени на его воспитание вместо длительного оформления различных пакетов документов, – подытожил Гончарук.
К слову, в декабре 2019 года в Украине начал работать Электронный кабинет застройщика.
Источник: Алексей Гончарук