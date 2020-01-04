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Факты / Украина / Общество

Гончарук: В 10 городах до конца января будет работать сервис єМалятко

Сервис єМалятко на сайте Дія позволит быстро получить несколько услуг, которые касаются рождения ребенка.

гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что в Харьковском городском перинатальном центре протестировали сервис єМалятко, благодаря которому родители новорожденного получили шесть услуг по одному заявлению.

До конца января сервис должен начать работу в еще 10 городах Украины:

  • Киеве;
  • Днепре;
  • Одессе;
  • Запорожье;
  • Ровно;
  • Кривом Роге;
  • Львове;
  • Луцке;
  • Виннице;
  • Мариуполе.

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Сервис єМалятко создан для того, чтобы родители не тратили время на заполнение множества форм и хождение по кабинетам.

Вместо этого на портале Дія они смогут заполнить одно заявление, чтобы:

  • зарегистрировать рождение ребенка;
  • зарегистрировать место проживание ребенка;
  • получить помощь при рождении ребенка;
  • зарегистрировать ребенка в электронной системе здравоохранения;
  • зарегистрировать новорожденного в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов;
  • получить удостоверения родителей из многодетной семьи;
  • определить происхождение ребенка, родители которого не находятся в браке;
  • определить принадлежность ребенка к гражданству Украины;
  • присвоить ребенку уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре;
  • назначить пособие (в многодетных семьях).

– Это совершенно уникальная история для Украины. Родители с момента рождения ребенка будут тратить больше времени на его воспитание вместо длительного оформления различных пакетов документов, – подытожил Гончарук.

К слову, в декабре 2019 года в Украине начал работать Электронный кабинет застройщика.

Источник: Алексей Гончарук

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