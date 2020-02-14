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Факты / Украина / Бизнес и финансы

За эту зиму люди заплатили меньше и за тепло, и за газ – Гончарук

Для подавляющего большинства людей снизили цену в платежках за тепло и газ.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на Свободе слова Савика Шустера.

– В декабре для подавляющего большинства людей мы снизили цену в платежках за тепло и газ. В январе еще не все получили платежки, но тоже является снижение.

Также он отметил, что сравнивать надо платежки за январь 2020 и январь 2019.

– Важно: сравнивать надо месяц к месяцу – январь с январем, – добавил премьер.

Читайте: Две платежки за газ не означают, что платить придется больше – Гончарук

В итоге люди за зиму заплатят меньше и за тепло, и за газ, чем в прошлом году.

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