Платежки за транспортировку газа уменьшат для людей без газоснабжения – Оржель

Те люди, которые не пользуются газоснабжением, но имеют возможность в любой момент получить эту услугу, будут получать платежки за транспортировку на меньшую сумму.

Во время часа вопросов к правительству министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что соответствующий диалог уже ведется с независимым регулятором.

– Логика остается та же. У людей есть возможность получить доступ к газоснабжению в любой момент, поэтому должна быть соответствующая составляющая тарифа, – сказал Оржель.

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Он добавил, что установление тарифа за ранее оказанную услугу – это злоупотребление природными монополиями.

По его словам, в таком случае будут налагаться штрафные санкции, чтобы такого ни в коем случае не происходило.

К слову, Алексей Оржель рассказал, почему владельцы твердотопливных котлов и в дальнейшем будут получать платежки за доставку газа.

Фото: Верховна Рада