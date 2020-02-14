За цю зиму люди заплатили менше і за тепло, і за газ – Гончарук

Для переважної більшості людей знизили ціну в платіжках за тепло та газ.
Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук на Свободі слова Савіка Шустера.
– У грудні для переважної більшості людей ми знизили ціну в платіжках за тепло та газ. У січні ще не всі отримали платіжки, але теж є зниження.
Також він зазначив, що порівнювати треба платіжки за січень 2020 та січень 2019.
– Важливо: порівнювати треба місяць до місяця – січень із січнем, – додав прем’єр.
Читайте: Дві платіжки за газ не означають, що платити доведеться більше – Гончарук
У підсумку люди за зиму заплатять менше і за тепло, і за газ, ніж торік.
Як повідомлялося, платіжки за транспортування газу зменшать для людей без газопостачання.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+