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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

За цю зиму люди заплатили менше і за тепло, і за газ – Гончарук

Для переважної більшості людей знизили ціну в платіжках за тепло та газ.

Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук на Свободі слова Савіка Шустера.

– У грудні для переважної більшості людей ми знизили ціну в платіжках за тепло та газ. У січні ще не всі отримали платіжки, але теж є зниження.

Також він зазначив, що порівнювати треба платіжки за січень 2020 та січень 2019.

– Важливо: порівнювати треба місяць до місяця – січень із січнем, – додав прем’єр.

Читайте: Дві платіжки за газ не означають, що платити доведеться більше – Гончарук

У підсумку люди за зиму заплатять менше і за тепло, і за газ, ніж торік.

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