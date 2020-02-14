Журналисты-расследователи опубликовали сюжет о поездке Владимира Зеленского в Оман, где указали, что во время пребывания президента Украины в Омане, туда же прилетал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

После обнародования этих материалов глава Офиса президента Андрей Ермак раскритиковал журналистов за предположения, а не факты. В то же время, Офис президента анонсировал начало судебного дела из-за публикации недостоверного расследования.

Как на это событие отреагировали в соцсетях, читайте на сайте Факты ICTV.

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Можливо зустріч справді була. Нам це невідомо. Але цілком можна уявити, що при наявності агентів в оточенні, Зеленського в Оман можна було заманити сотнею способів (для оформлення офшору, наприклад). А далі справа техніки. Обставити все так, щоб виглядало, ніби він там — Нетиповий тип (@nikita_ct14) February 14, 2020

-Зеленський не літав в Оман на офіційні зустрічи. Він літав за особистими справами. Він до сих пір не пояснив навіщо. Не пояснив за чий кошт. Чи повертався із Медведчуком? Є підстави вважажати, що він там зустрічався з росіянином Патрушевим.

-А порохоботи 3.14дори. pic.twitter.com/eiJvs1lwSa — Психолог ДалайЛамы (@DarkSoulsFan12) February 14, 2020

Напомним, 5 января 2020 Владимир Зеленский приехал с семьей в Оман, где у него было несколько встреч на высшем уровне.