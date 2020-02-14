PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Зеленский в Омане: реакция соцсетей на расследование о возможной встрече с Патрушевым

Журналисты-расследователи опубликовали сюжет о поездке Владимира Зеленского в Оман, где указали, что во время пребывания президента Украины в Омане, туда же прилетал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

После обнародования этих материалов глава Офиса президента Андрей Ермак раскритиковал журналистов за предположения, а не факты. В то же время, Офис президента анонсировал начало судебного дела из-за публикации недостоверного расследования.

Как на это событие отреагировали в соцсетях, читайте на сайте Факты ICTV.

Читайте: Предположение, а не факты: ОП о “встрече” Зеленского с Патрушевым в Омане


Напомним, 5 января 2020 Владимир Зеленский приехал с семьей в Оман, где у него было несколько встреч на высшем уровне.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка