Журналісти-розслідувачі опублікували сюжет про поїздку Володимира Зеленського в Оман, де вказали, що під час перебування президента України в Омані, туди ж прилітав секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев.

Після оприлюднення цих матеріалів глава Офісу президента Андрій Єрмак розкритикував журналістів за припущення, а не факти. У той же час, Офіс президента анонсував початок судової справи через публікацію недостовірного розслідування.

Як на цю подію відреагували у соцмережах, читайте на сайті Факти ICTV.

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Можливо зустріч справді була. Нам це невідомо. Але цілком можна уявити, що при наявності агентів в оточенні, Зеленського в Оман можна було заманити сотнею способів (для оформлення офшору, наприклад). А далі справа техніки. Обставити все так, щоб виглядало, ніби він там — Нетиповий тип (@nikita_ct14) February 14, 2020

-Зеленський не літав в Оман на офіційні зустрічи. Він літав за особистими справами. Він до сих пір не пояснив навіщо. Не пояснив за чий кошт. Чи повертався із Медведчуком? Є підстави вважажати, що він там зустрічався з росіянином Патрушевим.

-А порохоботи 3.14дори. pic.twitter.com/eiJvs1lwSa — Психолог ДалайЛамы (@DarkSoulsFan12) February 14, 2020

Нагадаємо, 5 січня 2020 року Володимир Зеленський приїхав з родиною в Оман, де у нього було кілька зустрічей на найвищому рівні.