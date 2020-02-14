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Факти / Україна / Суспільство

Зеленський в Омані: реакція соцмереж на розслідування про можливу зустріч з Патрушевим

Журналісти-розслідувачі опублікували сюжет про поїздку Володимира Зеленського в Оман, де вказали, що під час перебування президента України в Омані, туди ж прилітав секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев.

Після оприлюднення цих матеріалів глава Офісу президента Андрій Єрмак розкритикував журналістів за припущення, а не факти. У той же час, Офіс президента анонсував початок судової справи через публікацію недостовірного розслідування.

Як на цю подію відреагували у соцмережах, читайте на сайті Факти ICTV.

Читайте: Припущення, а не факти: ОП про “зустріч” Зеленського з Патрушевим в Омані


Нагадаємо, 5 січня 2020 року Володимир Зеленський приїхав з родиною в Оман, де у нього було кілька зустрічей на найвищому рівні.

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