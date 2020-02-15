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Факты / Украина / Политика

Слуга народа создаст свой интернет-канал

Президентская партия Слуга народа создаст свой интернет-канал Слуга-ТВ, на котором планируют отвечать на вопросы представителей региональных властей и журналистов.

Об этом рассказала заместитель председателя фракции Евгения Кравчук во время выступления на съезде партии.

По ее словам, студию канала разместят в конгрессно-выставочном центре Парковый, который партия сделала своим официальным офисом.

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Интернет-канал должен начать тестовое вещание в марте, а создадут его за деньги, которые партия получила из государственного бюджета после попадания в Раду.

Кравчук уточнила, что на следующей неделе также выйдет первый выпуск газеты Слуга народа.

Ранее мы сообщали, что телеканал для оккупированного Донбасса начнет вещание 1 марта.

Источник: LB.ua

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