Президентская партия Слуга народа создаст свой интернет-канал Слуга-ТВ, на котором планируют отвечать на вопросы представителей региональных властей и журналистов.
Об этом рассказала заместитель председателя фракции Евгения Кравчук во время выступления на съезде партии.
По ее словам, студию канала разместят в конгрессно-выставочном центре Парковый, который партия сделала своим официальным офисом.
Читайте: Правительство не намерено регулировать стандарты новостей в Украине – Бородянский
Интернет-канал должен начать тестовое вещание в марте, а создадут его за деньги, которые партия получила из государственного бюджета после попадания в Раду.
Кравчук уточнила, что на следующей неделе также выйдет первый выпуск газеты Слуга народа.
Ранее мы сообщали, что телеканал для оккупированного Донбасса начнет вещание 1 марта.