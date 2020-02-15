Президентська партія Слуга народу створить свій інтернет-канал Слуга-ТВ, на якому планують відповідати на запитання представників регіональної влади і журналістів.

Про це розповіла заступниця голови фракції Євгенія Кравчук під час виступу на з’їзді партії.

За її словами, студію каналу розмістять у конгресно-виставковому центрі Парковий, який партія зробила своїм офіційним офісом.

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Інтернет-канал має розпочати тестове мовлення у березні, а створять його за гроші, які партія отримала з державного бюджету після потрапляння до Ради.

Кравчук уточнила, що наступного тижня також вийде перший випуск газети Слуга народу.

Раніше ми повідомляли, що телеканал для окупованого Донбасу розпочне мовлення 1 березня.