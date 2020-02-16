Более 255 тыс. грн дохода и квартира в Киеве: Ермак обнародовал декларацию за год

Глава Офиса президента Андрей Ермак за год заработал 255 859 грн. Об этом говорится в его обнародованной декларации.

В частности, Андрей Ермак задекларировал 151 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности, 10 672 грн заработной платы в ООО Международная юридическая компания, там же он получил 49 317 грн в качестве зарплаты по совместительству, еще 42 570 грн получил в АО Международная юридическая компания.

Также Ермак задекларировал гонорар 1 300 грн от Медийной группы европейского партнерства и доход в 1 тыс. грн от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

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Кроме того, Андрей Ермак задекларировал $347 тыс. и €50 тыс. наличных, на банковских счетах хранится 26 803 грн и 609 грн.

Глава Офиса президента с ноября 2005 года владеет квартирой в Киеве площадью 107,8 м², а с 2015 года – авто Toyota Camry 2015 выпуска. Также он является владельцем частей корпоративных прав в девяти компаниях.

Ранее Факты ICTV писали, что президент Владимир Зеленский добавил в декларацию почти 5 млн грн дохода.

Источник: НАПК