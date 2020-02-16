Понад 255 тис. грн доходу і квартира в Києві: Єрмак оприлюднив декларацію за рік

Глава Офісу президента Андрій Єрмак за рік заробив 255 859 грн. Про це йдеться у його оприлюдненій декларації.

Зокрема, Андрій Єрмак задекларував 151 тис. грн доходу від підприємницької діяльності, 10 672 грн заробітної плати у ТОВ Міжнародна правнича компанія, там же він отримав 49 317 грн як зарплату за сумісництвом, ще 42 570 грн отримав у АО Міжнародна правнича компанія.

Також Єрмак задекларував гонорар 1 300 грн від Медійної групи європейського партнерства та дохід у 1 тис. грн від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.

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Крім того, Андрій Єрмак задекларував $347 тис. і €50 тис. готівки, на банківських рахунках зберігається 26 803 грн та 609 грн.

Глава Офісу президента з листопада 2005 року володіє квартирою у Києві площею 107,8 м², а з 2015 року – авто Toyota Camry 2015 року випуску. Також він є власником частин корпоративних прав у дев’яти компаніях.

Раніше Факти ICTV писали, що президент Володимир Зеленський додав у декларацію майже 5 млн грн доходу.

Джерело: НАЗК