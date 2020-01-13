Руководители Минкульта получили рекордные зарплаты в декабре – декларации

Совокупный заработок Министерства культуры, молодежи и спорта за декабрь месяц 2019 года составил более 2 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные в декларациях председателя Минкульта Владимира Бородянского и его заместителей.

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Сколько руководители Минкульта заработали в декабре:

Согласно декларации, министр Владимир Бородянский получил 112 тысяч 904 гривны.

Первый заместитель министра Анатолий Максимчук получил 405 тысяч 72 гривны. 16 декабря – 157 тысяч 51 гривну, а 27 декабря – 248 тысяч 21 гривну.

Заместитель министра Ирина Подоляк задекларировала 394 тысячи 710 гривен дохода. 16 декабря она получила 154 тысячи 232 гривны, 27 декабря – еще 240 тысяч 478 гривен.

Заместитель министра Владимир Шумилин 16 декабря получил 154 тысячи 233 гривны.

Еще один заместитель Алексей Сивирин заработал 366 тысяч 68 гривен: 16 декабря – 151 тысячу 51 гривну, а 27 декабря – еще 215 тысяч 17 гривен.

Заместитель министра Светлана Фоменко 27 декабря получила 139 тысяч 303 гривны зарплаты.

Государственному секретарю Минкульта Ростиславу Карандееву в декабре выплатили 497 тысяч 709 гривен зарплаты двумя траншами: 99 тысяч 589 гривен 13 декабря и 398 тысяч 120 гривен 30 декабря.

Другой госсекретарь Минкульта Артем Биденко не декларировал за декабрь существенные изменения имущественного положения. Это означает, что либо его аванс и зарплата не превышают 101 тысячу гривен, которые являются обязательными для декларирования, либо он заполнит декларацию позже.

Как сообщалось, Минкульт планирует запустить бесплатную онлайн-платформу для изучения украинского языка.