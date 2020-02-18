Бывшим топ-менеджерам банка Михайловский объявлено подозрение

Топ-менеджеры банка Михайловский безосновательно выдали кредиты двум юридическим лицам, связанным с бывшими владельцами банка, заранее зная, что кредитные средства не будут возвращены.

Такие действий бывшего руководства финучреждения нанесли ущерб Фонду гарантирования вкладов физических лиц на сумму 283 млн грн.

Следователи ГБР сообщили о подозрении в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге бывшему председателю правления ОАО Банк Михайловский, двум его заместителям и четырем членам кредитного комитета банка (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УКУ).

Они также расследуют другие эпизоды относительно преступных действий бывшего руководства банка.

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В случае доказательства вины подозреваемым грозит штраф от 400 до 900 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест до 6 месяцев, или лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три года.

Напомним, банк Михайловский признали проблемным еще 23 декабря 2015 года из-за рисковой деятельности, а в мае 2016 года его признали банкротом.