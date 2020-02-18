Колишнім топ-менеджерам банку Михайлівський оголошено підозру

Топ-менеджери банку Михайлівський безпідставно видали кредити двом юридичним особам, пов’язаним із колишніми власниками банку, наперед знаючи, що кредитні кошти не будуть повернуті.

Дії колишнього керівництва фінустанови завдали збитків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на суму 283 млн грн.

Слідчі ДБР повідомили про підозру у зловживанні повноваженнями та службовому підробленні колишньому голові правління ПАТ Банк Михайлівський, двом його заступникам та чотирьом членам кредитного комітету банку (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ).

Вони також розслідують інші епізоди щодо злочинних дій колишнього керівництва банку.

Читайте: Екс-власники Приватбанку подали 285 нових позовів щодо націоналізації

У разі доведення провини підозрюваним загрожує штраф від 400 до 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт до 6 місяців, або позбавлення волі на срок від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки.

Нагадаємо, банк Михайлівський визнали проблемним ще 23 грудня 2015 року через ризикову діяльність, а у травні 2016 року його визнали банкрутом.