Экс-владельцы Приватбанка подали 285 новых исков о национализации

В течение декабря-января бывшие владельцы Приватбанка подали 285 судебных исков, с помощью которых пытаются отменить его национализацию.

Как сообщают юристы Приватбанка, 45 новых судебных исков подали бывшие топ-менеджеры банка, среди которых Александр Дубилет, Олег Гороховский, Тимур Новиков и другие. Каждый из них имел до 2,7% акций Приватбанка.

Кроме того, они оспаривают процедуру, в рамках которой их вклады в Приватбанке перевели в акции и затем передали государству.

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Среди исков 220 из них подали в суд компании, связанные с бывшими владельцами банка. Они оспаривают реструктуризацию кредитов на общую сумму около 127 млрд грн.

Их Приватбанк выдал в рамках реструктуризации кредитов предыдущих заемщиков, в результате чего новые заемщики предоставили менее качественный залог.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Мелитополе мужчина подал в суд на Приватбанк и выиграл дело.