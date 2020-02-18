По факту обстрелов вблизи Новотошковского, Орехово, Крымского и Хутора Вольного в Луганской области открыто уголовное производство по двум статьям УКУ: ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 5 ст. 260 (Создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований).

Следователи установили, что оккупанты стреляли из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, в частности, минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

– Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. В результате этих действий один украинский защитник погиб, пятеро получили ранения, – говорится в сообщении.

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Расследование по делу осуществляет СБУ.

Напомним, утром 18 февраля возле населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный боевики пошли в наступление. В результате боя ВСУ понесли потери.

Фото: ООС