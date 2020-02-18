Бой возле Золотого и Новотошковского закончился – штаб ООС сообщил о потерях

В штабе ООС заявили, что бой у населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный закончился.

– Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь. У врага один погибший, пять – тяжело раненых, – рассказали в штабе.

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Противник запросил режим тишины. Кроме того, позиции украинских военных не потеряны.

– В готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил. Ситуация полностью контролируется, – подчеркнули в штабе ООС.

Напомним, с утра 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Враг перешел к активным наступательным действиям и попытался продвинуться через линию разграничения.