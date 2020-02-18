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Факти / Україна

Офіс генпрокурора порушив справу за фактом обстрілів позицій ЗСУ на Донбасі

За фактом обстрілів поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського та Хутора Вільного в Луганській області відкрито кримінальне провадження за двома статтями ККУ: ч. 3 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність та недоторканість України) та ч. 5 ст. 260 (Створення не передбачених законами України воєнізованих формувань).

Слідчі встановили, що окупанти стріляли із забороненого Мінськими угодами озброєння, зокрема, мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

– Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування. Внаслідок зазначених дій один український захисник загинув, п’ятеро отримали поранення, – йдеться у повідомленні.

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Розслідування у справі здійснює СБУ.

Нагадаємо, вранці 18 лютого біля населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний бойовики пішли в наступ. У результаті бою ЗСУ зазнали втрат.

Фото: ООС

Джерело: Офіс генпрокурора

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