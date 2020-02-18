PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Полностью противоречит договоренностям – США в ООН об обострении на Донбассе

Во время заседания Совета безопасности ООН исполняющая обязанности заместителя постоянного представителя США Шерит Норман Шале осудила нападение боевиков на ВСУ 18 февраля.

По ее словам, Россия продолжает вооружать и подпитывать своих марионеток в ОРДЛО, таким образом демонстрируя нежелание выполнять Минские договоренности.

– Сегодняшнее нападение пророссийских сил, в результате которого погиб украинский военный, напрямую противоречит договоренностям, которых достигли лишь неделю назад. РФ по прежнему не выполняет обязательства, взятые на себе российским президентом Владимиром Путиным и другими официальными лицами, – заявила представитель США.

Читайте: Обострение на Донбассе: почему боевики пошли в наступление и как действовать Украине

Она добавила, что Россия распространяет дезинформацию, вместо того, чтобы вести конструктивною работу.

Совершенно очевидно, что РФ играет роль в разжигании войны на Донбассе.

Шерит Норман Шале призвала Россию вывести свои войска с Востока Украины и из Крыма, а также выполнять свои обязательства по Минским договоренностям.

К слову, по факту обстрелов на Донбассе 18 февраля открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка