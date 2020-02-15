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Факты / Украина / Политика

Нужно было тактически выиграть: Зеленский о военной помощи США

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что узнав о блокировании военной помощи США, понимал, насколько важно выиграть в этой истории без ухудшения наших отношений с США.

– Нам нужна была эта помощь, нам нужно было тактически выиграть в этой истории без ухудшения наших отношений с США. Потому что тактически я думаю об Украине. Всегда. И честно вам скажу, отвечаю иногда не так, как я хочу, а так как нужно Украине.

Потому что мое тело, мой мозг, мои глаза принадлежат украинскому народу, – сказал Зеленский отвечая на вопрос о том, какие у него были мысли относительно блокировки военной помощи США.

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Напомним, во время выступления на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене Владимир Зеленский напомнил мировому сообществу, что в Украине идет война, а на планете проживает более 65 млн украинцев, потому восемь пунктов в отчете – это слишком мало внимания для такой большой страны.

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