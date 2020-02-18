Стало известно время прилета самолета с эвакуированными из Китая украинцами

Самолет с эвакуированными из Китая украинцами прилетит в Украину 20 февраля приблизительно в 8.00.

Об этом сообщил генеральный директор украинской авиакомпании SkyUp Евгений Хайнацкий.

– SkyUp готова к выполнению этого рейса. Мы выбрали три экипажа, которые будут задействованы в этом рейсе. Самолет возвращается в Украину 20 февраля примерно в 8.00. Экипаж будет максимально отделен от пассажиров, – сказал он.

По его словам, самолет, который будет проводить эвакуацию украинцев, вылетит из Киева в 19 февраля в 02.50.

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Хайнацкий добавил, что после выполнения рейса самолет пройдет двухдневную обработку.

– Самолет будет обработан. После выветривания и других процедур, наш технический персонал приступит к замене фильтров кондиционирования и всех других систем для того, чтобы ничего не осталось на самолете. На это все предусмотрено до двух суток, – сказал он.

Рейс будут выполнять три экипажа добровольцев.

– Рейс очень длительный. Часть экипажа находится уже в Казахстане – это эстафетный экипаж…Экипажи согласились сами добровольно выполнить этот рейс, – добавил он.

Напомним, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что эвакуацию украинцев из Китая перенесли на 20 февраля. Людей с симптомами коронавируса, на борт не допустят.