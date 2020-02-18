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Факти / Україна

Став відомий час прильоту літака з евакуйованими з Китаю українцями

Літак з евакуйованими з Китаю українцями прилетить в Україну 20 лютого приблизно о 8.00.

Про це повідомив генеральний директор української авіакомпанії SkyUp Євген Хайнацький.

– SkyUp готовий до виконання цього рейсу. Ми вибрали три екіпажі, які будуть задіяні в цьому рейсі. Літак повертається в Україну 20 лютого приблизно о 8.00. Екіпаж буде максимально відділений від пасажирів, – сказав він.

За його словами, літак, який проводитиме евакуацію українців, вилетить з Києва о 19 лютого о 02.50.

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Хайнацький додав, що після виконання рейсу літак пройде дводенну обробку.

– Літак буде оброблений. Після вивітрювання та інших процедур, наш технічний персонал приступить до заміни фільтрів кондиціонування і всіх інших систем для того, щоб все, що нічого не залишилося на літаку. На це все передбачено до двох діб, – сказав він.

Рейс виконуватимуть три екіпажі добровольців.

– Рейс дуже тривалий. Частина екіпажу знаходиться вже в Казахстані – це естафетний екіпаж… Екіпажі погодилися самі добровільно виконати цей рейс, – додав він.

Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що евакуацію українців з Китаю перенесли на 20 лютого. Людей з симптомами коронавірусу, на борт не допустять.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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