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Факты / Украина / Общество

Проверяют вентиляции и канализации: как готовятся встречать эвакуированных из Китая

Перед эвакуацией украинцев из Китая, Украина тщательно изучала предыдущий опыт других стран.

Об этом на брифинге рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

– Мы должны понимать, какие есть пути и подходы для эвакуации украинских граждан.

По словам министра, эвакуацию можно осуществить тогда, когда Украина будет полностью готова обеспечить безопасность всему населению и защитить страну от возможного распространения вируса.

– Сейчас мы изучаем все данные ученых, опыт других стран и находим учреждения, которые готовы принять зараженных граждан. В частности, мы проверяем вентиляционные каналы и канализационные стоки, где может возникнуть заражение.

Также она добавила, что украинцы, которых привезут из Китая, должны быть готовы к закрытому охранному режиму.

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По словам Скалецкой, дата эвакуации украинцев из китайской провинции Хубэй еще зависит от подписания желающими покинуть Китай информированного согласия.

В провинции Хубэй находятся около 80 украинцев, 50 из которых уже подписали необходимые для эвакуации документы.

– Подготовили форму информированного согласия, которое нужно подписать для того чтобы зайти на борт и быть эвакуированными. Только после подписания этого согласия, мы можем понимать, сколько человек будут эвакуированы, и сможем говорить о дне, – сказала она.

Ранее Факты ICTV рассказывали, сколько украинцев вывезут из Уханя и куда их могут поместить на карантин.

Фото: Dreamstime

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