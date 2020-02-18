Зеленский пригрозил “некоторым политикам” привезти людей из Китая к ним в Конча-Заспу

Некоторые политические партии пытаются помешать эвакуации украинских граждан из китайского Уханя, где распространяется новый коронавирус.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Киев обязательно должен забрать своих граждан.

– Хочу обратиться к политическим партиям, которые подстрекают людей, чтобы те перекрывали дороги. Мы забираем своих граждан, они такие же граждане, как и мы.

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Если будете перекрывать дороги и подстрекать людей, я лично привезу наших граждан в Конча-Заспу в их особняки, – сказал лидер государства.

К слову, в Кабмине заявили, что пока не работают над эвакуацией украинцев с лайнера Diamond Princess у берегов Японии.