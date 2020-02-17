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Факты / Украина

Украинцы с лайнера Diamond Princess чувствуют себя нормально – Пристайко

Один украинец с корабля Diamond Princess, который отправили на карантин из-за вспышки коронавируса, чувствует себя нормально, а второго могут скоро выписать из больницы.

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире программы Свобода слова на ICTV.

Речь идет о двух членах экипажа круизного лайнера, заразившихся новым типом коронавируса.

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– Последний раз украинские консулы связывались с врачами 13 февраля. По их информации, один украинец нормально себя чувствует, а второго планируют выписать уже завтра, – сказал Пристайко.

Сейчас оба украинца находятся в военном госпитале, где проходят лечение от нового типа коронавируса.

К слову, 19 больных коронавирусом Covid-19 с круизного лайнера Diamond Princess находятся в тяжелом состоянии. Некоторых из них лечат в отделениях интенсивной терапии.

Источник: Свобода слова

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