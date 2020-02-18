Зеленський пригрозив “деяким політикам” привезти людей з Китаю до них у Конча-Заспу

Деякі політичні партії намагаються перешкодити евакуації українських громадян з китайського Уханя, де розповсюджується новий коронавірус.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Київ обов’язково повинен забрати своїх громадян.

– Хочу звернутися до політичних партій, які підбурюють людей, щоб ті перекривали дороги. Ми забираємо своїх громадян, вони такі ж громадяни, як і ми.

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Якщо будете перекривати дороги і підбурювати людей, я особисто привезу наших громадян у Конча-Заспу в їхні маєтки, – сказав лідер держави.

До слова, в Кабміні заявили, що поки не працюють над евакуацією українців з лайнера Diamond Princess біля берегів Японії.