Граждан, которых эвакуируют из Уханя, могут разместить в одном из четырех объектов, которые уже готовы их принять.

Во время брифинга Минздрава не рассказали, где точно они расположены и не озвучили их названия.

Известно, что объекты для размещения украинцев находятся в разных частях Украины.

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На эвакуацию явились все заявленные граждане Украины.

– На посадку явились все 48 граждан Украины и 29 иностранных граждан: восемь – Аргентины, пять – Доминиканы, пять – Эквадора, четыре – Сальвадора, по два – Казахстана и Коста-Рики и по одному гражданину из других государств, – сообщил госсекретарь МИД Андрей Заяц.

Все пассажиры прошли два этапа санитарного контроля, сейчас проходят третий. Предварительно они все здоровы.

Самолет с эвакуированными гражданами должен прилететь в Украину 20 февраля в 8.00.

По словам заместителя министра здравоохранения Дмитрия Коваля, приняты все меры для того, чтобы предупредить попадание коронавируса в Украину.

У Украины есть все возможности для предупреждения распространения инфекции.

Напомним, самолет, которым эвакуируют украинцев и иностранных граждан из Китая, уже приземлился в Ухане.

Видео: КабМін