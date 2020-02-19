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Факти / Україна

Чотири об’єкти готові прийняти евакуйованих із Китаю – МОЗ

Громадян, яких евакуюють з Китаю, можуть розмістити в одному з чотирьох об’єктів, які вже готові їх прийняти.

Під час брифінгу МОЗ не розповіли, де точно вони розташовані і не озвучили їхні назви.

Відомо, що об’єкти для розміщення українців знаходяться в різних частинах України.

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