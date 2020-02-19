Вспышка нового типа коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. В настоящее время им заболели уже более 75 тыс. человек, а 2 011 человек умерли от заражения коронавирусом.

14 532 инфицированных смогли вылечиться.

Наибольшее количество больных коронавирусом фиксируют в Китае – около 74 тыс. человек.

Коронавирусу дали официальное название – Covid-2019, и он продолжает распространяться по миру.

Вспышка заболевания началась в китайском городе Ухань, однако его зафиксировали и за пределами страны.

Основным регионом распространения коронавируса остается Китай и прилегающие страны, такие как Япония, Южная Корея, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индия.

Также случаи заболевания были зафиксированы в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии, Франции, Германии, Швеции, Италии, России, Финляндии, Великобритании, Египте, Бельгии и ОАЭ.

Из-за заболевания новым типом коронавируса 14-дневный карантин вводили на круизном лайнере Diamon Princess. Сейчас оттуда уже начала сходить первая группа пассажиров в размере 500 человек. Весь процесс высадки должен завершиться до 21 февраля.

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Факты ICTV также писали о том, что 19 февраля самолет компании SkyUp вылетел в китайский Ухань для эвакуации украинцев.