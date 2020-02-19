Ликвидация Верховного суда Украины в 2016 была неконституционной – КС

Ликвидация Верховного Суда Украины согласно принятой в 2016 году судебной реформе была неконституционной.

Такое решение вынес Конституционный суд 19 февраля, удовлетворив иск самого Верховного суда.

В 2016 году были ликвидированы высшие специализированные суды, а также был создан новый Верховный суд путем ликвидации Верховного суда Украины (то есть убрали одно слово из названия). Новый ВС стал единственной кассационной инстанцией.

Также судьи КС определили, что Верховная Рада вышла за пределы полномочий, когда назначила конкурс на должности судей в новом Верховном суде.

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– Конституционный Суд рекомендовал Верховной Раде Украины безотлагательно привести положения законодательства Украины в соответствие с этим решением, – говорится в сообщении КС.

Напомним, 16 октября 2019 года Верховная Рада приняла закон о судебной реформе Владимира Зеленского.