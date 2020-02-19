Ліквідація Верховного суду України в 2016 була неконституційною – КС

Ліквідація Верховного Суду України згідно з ухваленою в 2016 році судової реформою була неконституційною.

Таке рішення виніс Конституційний суд 19 лютого, задовольнивши позов самого Верховного суду.

У 2016 році було ліквідовано вищі спеціалізовані суди, а також було створено новий Верховний суд шляхом ліквідації Верховного суду України (тобто прибрали одне слово з назви). Новостворений ВС став єдиною касаційною інстанцією.

Також судді КС визначили, що Верховна Рада вийшла за межі повноважень, коли призначила конкурс на посади суддів у новому Верховному суді.

Читайте: Розгляд змін до Конституції: засідання Верховної Ради 20 лютого (ОНЛАЙН)

– Конституційний Суд рекомендував Верховній Раді України невідкладно привести положення законодавства України у відповідність до цього Рішення, — йдеться у повідомленні КС.

Нагадаємо, 16 жовтня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про судову реформу Володимира Зеленського.