20 февраля Верховная Рада рассмотрит во втором чтении изменения в Уголовном кодексе Украины, а также продолжит рассмотрение законопроектов о внесении изменений в Конституцию.
Также депутаты должны рассмотреть изменения в закон О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства (по представлению иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз).
В повестку дня также включено голосование за изменения относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права.
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Напомним, третья сессия Верховной Рады ІХ созыва началась 4 февраля и продлится до 17 июля.
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