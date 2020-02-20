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Факты / Украина / Общество

Самолет из Уханя в Борисполе: что происходит на борту – первое видео

Утром 20 февраля 9.40 часов утра, украинский пассажирский самолет спецрейса PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами совершил посадку в Борисполе.

После того, как лайнер дозаправиться полет продолжится. Самолет должен приземлиться в Харькове, однако там пока неблагоприятные для этого погодные условия.

На первом видео из самолета слышно заявление диспетчера. Он говорит, что пассажиры сейчас смогут поесть, а после улучшения погодных условий полет в Харьков восстановится.

Читайте: Самолет из Китая приземлился в аэропорту Борисполь (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Напомним, эвакуированные из Китая граждане Украины и других государств будут доставлены в медицинский центр Национальной гвардии Украины Новые Санжары в Полтавской области, где они будут находиться в течение 14 дней.

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