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Факты / Украина

Самолет из Китая приземлился в аэропорту Борисполь (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Самолет с эвакуированными украинцами из Китая приземлился в аэропорту Борисполь.

По данным МВД, самолет осуществит дозаправку и отправится в Международный аэропорт Харьков.

На борту воздушного судна авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

Читайте: 7 автобусов и 33 спасателя: как будут транспортировать эвакуированных украинцев

К самолету из Китая подвезли трап, весь персонал вокруг работает в костюмах спецзащиты.

Ранее Факты ICTV писали о том, что самолет из Уханя изменил курс из Харькова на Киев.

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