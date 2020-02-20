Эвакуированные из Уханя пройдут обсервацию в Новых Санжарах – Нацполиция

Эвакуированные из Китая граждане Украины и других государств будут доставлены в медицинский центр Национальной гвардии Украины Новые Санжары в Полтавской области, где они будут находиться в течение 14 дней.
– Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Новые Санжары.
В течение 14 дней там они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности, – говорится в сообщении.
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Напомним, в Полтавской области вблизи Медицинского центра Национальной гвардии Новые Санжары начали собираться люди для того, чтобы не допустить размещения в здании граждан, которых эвакуировали из китайского Уханя.
Протесты начались еще 19 февраля вечером из-за информации о якобы размещении эвакуированных граждан в указанном медицинском центре.