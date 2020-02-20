Украина 20 февраля провела эвакуацию граждан из Уханя (Китай). На борту самолета 45 украинцев и 27 иностранцев, в том числе граждане Испании, Аргентины, Норвегии, Черногории, Израиля и других.

Все, кто находился на лайнере, прошли санитарно-эпидемиологические проверки в Китае, во время промежуточной посадки в городе Алма-Аты в Казахстане и на борту самолета во время полета.

Профессиональные врачи Минздрава Украины подтвердили, что все эвакуированные здоровы, не имеют никаких симптомов болезни, но должны пройти обсервацию в течение 14 дней.

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По словам главы Харьковской ОГА Алексея Кучера, эвакуированы пассажиры подавлены, потому что знают, как их принимают.

– Здесь весь экипаж спасательной миссии в шоке из-за протестов. Бортпроводник, пилоты и медики – все добровольцы, которые полетели забирать своих. Потому что Украина своих не бросает, – отметил один из эвакуированных украинцев Александр Махов.

Самолет сначала кружил над аэропортом Харькова, затем приземлись в Борисполе на дозаправку. Оттуда самолет отправился в Харьков, после чего эвакуированных доставят в Полтавскую область, в Новые Санжары.

Эвакуация из Китая проходит из-за вспышки смертельного коронавируса.

Протесты в Новых Санжарах

До последнего момента руководство страны и силовых структур не сообщали, куда именно будут размещать эвакуированных граждан на обсервацию.

Однако, как только появилась информация, что на обсервацию эвакуированных отправят в один из санаториев в Новых Санжарах в Полтавской области, то местные жители вышли на акции протеста, потому что боятся эпидемии.

– Перед рекой Ворскла стоим. Здесь и Нацгвардия, и полиция. Сейчас хоть уже не бьют. А били, как котов. Еще повязали многих, – рассказал житель поселка Новые Санжары Сергей.

По информации пресс-службы Нацполиции, около 7.00 20 февраля группа местных жителей во время протеста заблокировала дорогу межрегионального значения.

– Для пресечения правонарушения работники полиции установили более 10 наиболее агрессивно настроенных людей, разъяснили им юридические последствия совершения противоправных действий и провели превентивные беседы, – сообщили в пресс-службе ГУ НП Полтавской области.

Эвакуированных граждан поселят в медицинский центр Нацгвардии

– Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины Новые Санжары в Полтавской области. В течение 14 дней там они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и опасностей, – отметили в МВД Украины.

Визитной карточкой Новых Санжар является Медицинский центр Внутренних войск МВД Новые Санжары, который ориентирован в первую очередь на лечение желудочных заболеваний благодаря минеральной воде.

Глава Полтавской ОГА Олег Синегубов пригласил к Новые Санжары заведующую кафедрой, доктора медицинских наук, доцента, врача высшей категории по специальности Инфекционные болезни УМСА Татьяну Коваль и заместителя главного врача по медицинской части КП Полтавская областная клиническая инфекционная больница Людмилу Волошину.

К осмотрам также привлекут специалистов из Киева, которые уже уехали.



















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Что известно о Новых Санжарах

Новые Санжары – поселок городского типа, административный центр Новосанжарского района Полтавской области Украины. Население – 8 146 человек.

Населенный пункт находится на берегах реки Ворскла.

В поселке действуют стадион Новые Санжары, стадион Дружба, футбольная площадка с искусственным покрытием, шахматно-шашечный клуб имени Ивана Джалого, четыре спортивных зала, пять спортивных площадок в местах отдыха.

За здоровье граждан отвечает Новосанжарская центральная районная больница.

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