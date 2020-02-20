Україна 20 лютого провела евакуацію громадян з Уханя (Китай). На борту літака 45 українців та 27 іноземців, зокрема громадяни Іспанії, Аргентини, Норвегії, Чорногорії, Ізраїлю та інших.

Всі, хто перебував на лайнері, пройшли санітарно-епідеміологічні перевірки у Китаї, під час проміжної посадки у місті Алмати у Казахстані та на борту літака під час польоту.

Фахові лікарі МОЗ України підтвердили, що всі евакуйовані здорові, не мають жодних симптомів хвороби, але повинні пройти обсервацію протягом 14 днів.

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За словами голови Харківської ОДА Олексія Кучера, евакуйовані пасажири пригнічені, бо знають, як їх приймають.

– Тут весь екіпаж рятувальної місії в шоці через протести. Бортпровідники, пілоти та медики – всі добровольці, як полетіли забирати своїх. Бо Україна своїх не кидає, – зазначив один з евакуйованих українців Олександр Махов.

Літак спочатку кружляв над аеропортом Харкова, потім приземлився у Борисполі на дозаправлення. Звідти літак вирушив до Харкова, після чого евакуйованих доправлять на Полтавщину, до Нових Санжар.

Евакуація з Китаю проходить через спалах смертельного коронавірусу.

Протести в Нових Санжарах

До останнього моменту керівництво країни та силових структур не повідомляли, куди саме будуть розміщувати евакуйованих громадян на обсервацію.

Проте щойно з’явилася інформація, що на обсервацію евакуйованих відправлять в один із санаторіїв у Нових Санжарах у Полтавській області, то місцеві мешканці вийшли на акції протесту, бо бояться епідемії.

– Перед річкою Ворскла стоїмо. Тут Нацгвардія та поліція. Зараз хоч вже не б’ють і не горнуть. А товкли, як котів. Ще й пов’язали багатьох, – розповів мешканець селища Нові Санжари Сергій.

За інформацією прес-служби Нацполіції, близько 7.00 20 лютого група місцевих жителів під час протесту заблокувала дорогу міжрегіонального значення. Коли протестувальники почали чинити супротив правоохоронцями, виникли сутички.

– Для припинення правопорушення працівники поліції встановили понад 10 найбільш агресивно налаштованих людей, роз’яснили їм юридичні наслідки вчинення протиправних дій та провели превентивні бесіди, – повідомили у прес-службі ГУ НП Полтавської області.

Евакуйованих громадян поселять у медичний центр Нацгвардії

– Спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції їх буде доправлено на територію медичного центру Національної гвардії України Нові Санжари у Полтавській області. Протягом 14 днів там вони перебуватимуть в обсервації із забезпеченням суворого режиму санітарного-епідеміологічного контролю та безпеки, – зазначили у МВС України.

Візитною карткою Нових Санжар є медичний центр Внутрішніх військ МВС Нові Санжари, який орієнтований насамперед на лікування шлункових захворювань завдяки мінеральній воді.

Медцентр буде повністю ізольований та переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки.

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов запросив до Нових Санжар завідувача кафедри, доктора медичних наук, доцента, лікаря вищої категорії з фаху Інфекційні хвороби УМСА Тетяну Коваль та заступника головного лікаря з медичної частини КП Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня Людмилу Волошину.

До оглядів також залучать спеціалістів з Києва, які вже виїхали.























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Що відомо про Нові Санжари

Нові Санжари – селище міського типу, адміністративний центр Новосанжарського району Полтавської області України. Населення – 8 146 людей.

Населений пункт розташований на берегах річки Ворскла.

У селищі діють стадіон Нові Санжари, стадіон Дружба, футбольний майданчик із штучним покриттям, шахово-шашковий клуб імені Івана Джалого, чотири спортивних зали, п’ять спортивних майданчиків в місцях відпочинку.

За здоров’я громадян відповідає Новосанжарська центральна районна лікарня.

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